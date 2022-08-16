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15 августа, 22:01

Десятки злобных коров напали на британку и едва не затоптали насмерть

В Великобритании на 51-летнюю местную жительницу, которая гуляла с собакой, напало стадо коров. Об этом пишет издание Daily Mail.

Женщина прогуливалась с домашним питомцем, когда более 20 коров заметили её и побежали в её сторону. Они окружили британку, а затем повалили на землю и начали бить копытами и головами.

"На мне была кожаная сумка-рюкзак, и они били по ней. Ручка рюкзака оторвалась, обмоталась вокруг моей шеи и начала душить меня", рассказала пострадавшая.

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Коровы напали на бабушку с двумя внучками в Кемеровской области

Через какое-то время животные заметили человека на другом конце поля и направились в его сторону. Женщине удалось доползти до каменного забора и перелезть через него. Уже в клинике врачи диагностировали у жертвы 15 сломанных рёбер, пробитое лёгкое, вывих и раздробление лодыжки и перелом ключицы.

А ранее в Петербурге лошадь испугалась салюта и едва не затоптала посетителей летнего кафе. Всё произошло на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. Туда примчалась испугавшаяся салюта лошадь и устроила настоящий переполох. Животное разнесло два автомобиля и едва не затоптало посетителей.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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