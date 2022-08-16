Греческий F-16 перехватил ливанский пассажирский самолёт из-за подозрения в угоне

Ливанский пассажирский самолёт Airbus A321neo, на борту которого находилось 145 пассажиров, был перехвачен греческим истребителем F-16. Это произошло ещё 10 августа, а причиной стало подозрение, что борт захватили авиапираты, сообщает портал pentapostagma.gr со ссылкой на службу отслеживания самолётов IntelSky.

Об инциденте стало известно лишь пять дней спустя. Лайнер авиакомпании Middle East Airlines следовал рейсом Мадрид – Бейрут. Как пишет издание, ливанский пилот, возможно, ошибся в правильности частоты для связи с районом полётной информации Афин. После того как от него не последовало ответа, был подан код "Ренегат" (Code Renegade). Этим сигналом НАТО обычно обозначает, что самолёт угнан или на борту находится бомба.

Было осуществлено несколько попыток связаться с самолётом, однако по радио ответ так и не был получен. Это заставило греческие власти заволноваться, и греческие чиновники подняли F-16 на базе Суда.

"Два истребителя подошли к самолёту над Арголидой, на северо-востоке Пелопоннеса. Они восстановили связь с пилотом и удостоверились, что проблем нет", — пишет портал.