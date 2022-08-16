Решение не пускать россиян в известную литовскую усадьбу вызвало скандал
Администрации усадьбы в Литве пришлось объясняться из-за решения не пускать россиян
Решение администрации известной в Литве достопримечательности — Пакруойского поместья — не пускать посетителей с гражданством РФ вызвало широкий скандал в социальных сетях. Об этом сообщает Tourdom.
На странице самого большого из сохранившихся в Прибалтике поместий в ответ на решение не принимать россиян появились десятки гневных комментариев на литовском языке. Пользователи упрекают руководство усадьбы в притеснении по национальному признаку.
"Бред какой-то. Из принципа пропало желание к ним ехать. Хотели в эти выходные из Риги — не поедем", — гласит гневный спич одной из пользовательниц.
"Думаю, ряды не только россиян, но и других посетителей будут уменьшаться", — прогнозирует другой комментатор.
Среди высказавшихся есть и те, кто интересуется, каким образом туристический объект планирует выявлять людей, для которых доступ станет закрыт.
"Нужно ли всем посетителям предъявлять паспорт?" — задался вопросом пользователь.
Как отписался в ответ паблик, это необходимо делать только гражданам России. Представители поместья считают, что другие коллеги из туриндустрии Литвы могли бы тоже поддержать политику властей страны, принявших решение не выдавать визы россиянам.
Ранее стало известно, что гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится к юго-востоку от Парижа. Как рассказала одна из туристок, местная охрана попросила её предъявить паспорт, а затем отказалась пропустить в замок. Когда она спросила, с чем это связано, ей ответили: "Потому что вы россиянка". Позднее Минобороны Франции признало незаконным запрет на посещение замка для россиян.
ТАСС / Сергей Савостьянов