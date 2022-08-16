Решение не пускать россиян в известную литовскую усадьбу вызвало скандал

Решение администрации известной в Литве достопримечательности — Пакруойского поместья — не пускать посетителей с гражданством РФ вызвало широкий скандал в социальных сетях. Об этом сообщает Tourdom.

На странице самого большого из сохранившихся в Прибалтике поместий в ответ на решение не принимать россиян появились десятки гневных комментариев на литовском языке. Пользователи упрекают руководство усадьбы в притеснении по национальному признаку.

"Бред какой-то. Из принципа пропало желание к ним ехать. Хотели в эти выходные из Риги — не поедем", — гласит гневный спич одной из пользовательниц.

"Думаю, ряды не только россиян, но и других посетителей будут уменьшаться", — прогнозирует другой комментатор.

Среди высказавшихся есть и те, кто интересуется, каким образом туристический объект планирует выявлять людей, для которых доступ станет закрыт.

"Нужно ли всем посетителям предъявлять паспорт?" — задался вопросом пользователь.

Как отписался в ответ паблик, это необходимо делать только гражданам России. Представители поместья считают, что другие коллеги из туриндустрии Литвы могли бы тоже поддержать политику властей страны, принявших решение не выдавать визы россиянам.