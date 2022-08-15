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15 августа, 20:32

Найдено тело восьмого погибшего на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване

Тело восьмого погибшего было обнаружено под завалами на ереванском оптовом рынке "Сурмалу". Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Накануне, 14 августа, здесь прогремели взрывы.

"Только что спасателям удалось извлечь из-под развалин ещё одно тело. На данный момент у нас уже восемь погибших", написал Костанян в соцсетях.

Из-под завалов после взрыва в ТЦ в Ереване извлекли тело седьмого погибшего

Из-под завалов после взрыва в ТЦ в Ереване извлекли тело седьмого погибшего

Представитель МЧС добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Между тем некоторое время назад Костанян сообщал, что спасатели, работающие на территории ТЦ "Сурмалу", услышали голос из-под завалов. Сейчас они ищут его источник.

Ранее из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, как сообщалось, погибших стало семь человек. В результате ЧП было ранено 60 человек. Также спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести. Сейчас остаётся неизвестной судьба 17 человек. Один из них россиянин.

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ТАСС / АР / Vahram Baghdasaryan

Юлия Коновалова

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