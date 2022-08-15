Найдено тело восьмого погибшего на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване
Тело восьмого погибшего было обнаружено под завалами на ереванском оптовом рынке "Сурмалу". Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Накануне, 14 августа, здесь прогремели взрывы.
"Только что спасателям удалось извлечь из-под развалин ещё одно тело. На данный момент у нас уже восемь погибших", — написал Костанян в соцсетях.
Представитель МЧС добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Между тем некоторое время назад Костанян сообщал, что спасатели, работающие на территории ТЦ "Сурмалу", услышали голос из-под завалов. Сейчас они ищут его источник.
Ранее из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, как сообщалось, погибших стало семь человек. В результате ЧП было ранено 60 человек. Также спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести. Сейчас остаётся неизвестной судьба 17 человек. Один из них россиянин.
ТАСС / АР / Vahram Baghdasaryan