Найдено тело восьмого погибшего на месте взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване

Тело восьмого погибшего было обнаружено под завалами на ереванском оптовом рынке "Сурмалу". Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Накануне, 14 августа, здесь прогремели взрывы.

"Только что спасателям удалось извлечь из-под развалин ещё одно тело. На данный момент у нас уже восемь погибших", — написал Костанян в соцсетях.

Представитель МЧС добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.