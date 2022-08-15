Британский политик открестился от планов Лондона ударить по Крымскому мосту

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что не осведомлён о словах депутата Рады Алексея Гончаренко, касающихся обсуждения Киевом и Лондоном планов об атаке Крымского моста.

"Я ничего об этом не слышал", — сказал Кариуки журналистам.

Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста, это произошло на саммите НАТО в июне. Свои слова украинский политик подтвердил фото с переговоров, на котором помимо него и Уоллеса запечатлён британский премьер Борис Джонсон.