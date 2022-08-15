Британский политик открестился от планов Лондона ударить по Крымскому мосту
Зампостпреда Британии при ООН не осведомлён о заявлениях Гончаренко о Крымском мосте
Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что не осведомлён о словах депутата Рады Алексея Гончаренко, касающихся обсуждения Киевом и Лондоном планов об атаке Крымского моста.
"Я ничего об этом не слышал", — сказал Кариуки журналистам.
Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста, это произошло на саммите НАТО в июне. Свои слова украинский политик подтвердил фото с переговоров, на котором помимо него и Уоллеса запечатлён британский премьер Борис Джонсон.
Между тем политолог Руслан Бальбек, комментируя сообщения об этом разговоре, предупредил, что любая атака на Крымский мост — это посягательство на Россию со всеми вытекающими для противника последствиями. По его словам, Киев давно попытался бы нанести удар по Крымскому мосту, но такая возможность не подворачивается. Поэтому украинским властям приходится лишь делать громкие заявления, чтобы показать миру, какой уровень угроз они создают России.
ТАСС / Минобороны РФ