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15 августа, 19:26

Сенатор Цеков назвал угрозой нарушение границ России британским самолётом

Нарушение воздушного пространства России британским самолётом-разведчиком является провокацией и угрозой. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

"Это несомненная провокация, и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", — сказал сенатор в беседе с РИА "Новости".

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Цеков отдельно подчеркнул, что границы России надёжно защищены, а несанкционированные вторжения иностранных самолётов будут пресекаться всегда.

"Мы можем противостоять любой направленной против нас угрозе. Подобные инциденты всегда будут пресекаться", — заверил политик.

Ранее самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), об этом сообщило Минобороны России. В итоге британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей РФ действиями экипажа российского истребителя МиГ-31БМ.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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