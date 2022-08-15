Сенатор Цеков назвал угрозой нарушение границ России британским самолётом
Нарушение воздушного пространства России британским самолётом-разведчиком является провокацией и угрозой. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
"Это несомненная провокация, и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", — сказал сенатор в беседе с РИА "Новости".
Цеков отдельно подчеркнул, что границы России надёжно защищены, а несанкционированные вторжения иностранных самолётов будут пресекаться всегда.
"Мы можем противостоять любой направленной против нас угрозе. Подобные инциденты всегда будут пресекаться", — заверил политик.
Ранее самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), об этом сообщило Минобороны России. В итоге британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей РФ действиями экипажа российского истребителя МиГ-31БМ.
ТАСС / Валерий Шарифулин