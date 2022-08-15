Сенатор Цеков назвал угрозой нарушение границ России британским самолётом

Нарушение воздушного пространства России британским самолётом-разведчиком является провокацией и угрозой. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

"Это несомненная провокация, и это, конечно, стопроцентная угроза для нас", — сказал сенатор в беседе с РИА "Новости".

Цеков отдельно подчеркнул, что границы России надёжно защищены, а несанкционированные вторжения иностранных самолётов будут пресекаться всегда.

"Мы можем противостоять любой направленной против нас угрозе. Подобные инциденты всегда будут пресекаться", — заверил политик.