В портах Украины всё ещё заблокировано 56 судов из 14 стран

В украинских портах до сих пор остаются заблокированными свыше 50 иностранных судов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 56 иностранных судов из 14 государств", — сказал он в ходе брифинга.

Согласно данным российского оборонного ведомства, в рамках реализации "Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа из украинских портов вышло 16 судов. В ходе выполнения задач было вывезено 453 246 тонн продовольствия, в том числе 379 981 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 тысяч тонн сои, шесть тысяч тонн подсолнечного масла, 3050 тонн пшеницы и 2914 тонн подсолнечника.