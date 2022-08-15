Главный казачий атаман России посетил Иркутск с рабочим визитом

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ VIII cозыва, всероссийский атаман Николай Долуда прибыл в Иркутск, где встретился с представителями региональной власти, иркутского казачества, системы образования и молодёжью.

Так, Долуда принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года. Заместитель губернатора, курирующий вопросы казачества, военный комиссар Иркутской области, руководители областных отраслевых ведомств по культуре и образованию, а также атаман Иркутского войскового казачьего общества обсудили проблемные вопросы выполнения государственных задач стратегии в Иркутском ВКО. Особое внимание они уделили несению казаками всех видов государственной и иной службы, предусмотренных ФЗ № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества".

Иркутское войсковое казачье общество подписало 15 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с исполнительными органами государственной власти региона, федеральными подразделениями МВД, МЧС, ДОСААФ, военкомата, Иркутским государственным аграрным университетом. С января 2023 года казаки Иркутского ВКО приступят к несению государственной службы по охране общественного порядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране и защите лесов.

"Для решения серьёзных государственных задач стратегии в сфере государственной службы, развития казачьего образования, патриотического воспитания подрастающего поколения в области имеется большой незадействованный ресурс", — отметил всероссийский атаман, добавив, что в Иркутском регионе живут потомки казаков, открывших и освоивших эти земли.

Также вместе с региональным министром образования Максимом Парфёновым атаман ВКО Николай Долуда побывал на месте открытия казачьего кадетского корпуса в Иркутске, который находится рядом с Казанским храмом и стадионом "Динамо".

"Для открытия казачьего кадетского корпуса есть все необходимые условия. Успех реализации казачьей составляющей будет зависеть от степени взаимодействия корпуса с первичными казачьими обществами Иркутского ВКО", — подчеркнул Долуда.

Также в ходе поездки всероссийский атаман принял участие в работе войскового круга Иркутского ВКО. Атаманы всех уровней и казаки — представители окружных и первичных казачьих обществ — обсудили итоги работы Иркутского ВКО за 2021 год и первое полугодие 2022 года, а также мероприятия, проводимые молодёжной казачьей организацией Иркутской области.

Завершающим мероприятием рабочей поездки стало участие Николая Долуды в областном форуме, посвящённом образованию и культуре казачества. Представителям областных отраслевых ведомств социального блока, руководителям и преподавателям образовательных организаций Иркутской области, атаманам всех уровней и казакам Иркутского ВКО Николай Александрович рассказал об организации непрерывной системы казачьего образования на базе детских садов, школ, кадетских корпусов, учреждений СПО, а также образовательных организаций высшего образования.