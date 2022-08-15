"Наш народ непобедим!": Путин заявил о тщетности и глупости попыток "отменить Россию"
Путин заявил о тщетности и глупости попыток "отменить Россию"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки "отменить Россию" и её культуру бесперспективны и глупы. Такое мнение глава государства высказал, обращаясь к участникам форума "Таврида.АРТ".
"Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории", — сказал российский лидер в своём видеообращении.
Также Путин отметил, что любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям делают народ России непобедимым. По его словам, участники фестиваля "Таврида.АРТ" представляют различные направления культуры и искусства, но их объединяют общие ценности.
"Вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям. Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой", — подчеркнул Путин, добавив: вся история России учит тому, что сила в единстве.
Ранее Путин, открывая международный военно-технический форум "Армия-2022", высказался о союзниках России — сильных государствах, не прогибающихся перед "гегемоном". Президент РФ заявил, что Москва искренне дорожит исторически дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готова предложить союзникам и партнёрам своё современное вооружение.
ТАСС / Павел Бедняков / POOL