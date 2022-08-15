Инцидент с самолётом-нарушителем ВВС Британии сравнили с пробой на зуб

"При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдаёт провокацией и пробой нас на зуб. Мы дали понять: у нас "военные зубы" крепче, как и выдержка", — приводит слова парламентария РИА "Новости".