Инцидент с самолётом-нарушителем ВВС Британии сравнили с пробой на зуб
Депутат Госдумы Морозов: Нарушение границы британским самолётом — это провокация
Нарушение воздушного пространства России британским самолётом-разведчиком отдаёт провокацией и пробой на зуб. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Морозов.
"При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдаёт провокацией и пробой нас на зуб. Мы дали понять: у нас "военные зубы" крепче, как и выдержка", — приводит слова парламентария РИА "Новости".
Ранее самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), об этом сообщило Минобороны России. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31БМ британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей Российской Федерации.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ