НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 19:55

Инцидент с самолётом-нарушителем ВВС Британии сравнили с пробой на зуб

Депутат Госдумы Морозов: Нарушение границы британским самолётом — это провокация

Нарушение воздушного пространства России британским самолётом-разведчиком отдаёт провокацией и пробой на зуб. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Морозов.

"При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдаёт провокацией и пробой нас на зуб. Мы дали понять: у нас "военные зубы" крепче, как и выдержка", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Сенатор Цеков назвал угрозой нарушение границ России британским самолётом

Сенатор Цеков назвал угрозой нарушение границ России британским самолётом

Ранее самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), об этом сообщило Минобороны России. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31БМ британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров