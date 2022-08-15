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15 августа, 14:02

Названы исключения из запрета на выдачу виз россиянам в Литве

Временный поверенный РФ: Литва с конца февраля не выдаёт визы россиянам

Литва с конца февраля перестала выдавать визы российским гражданам, однако в некоторых случаях готова сделать исключение. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

"Ещё с конца февраля месяца они приняли такое решение и ему неукоснительно следуют, они вообще не выдают визы россиянам за исключением гуманитарных случаев, по болезни, когда кому-то нужно навестить тяжелобольного родственника. Если речь не об этих случаях идёт и не о случаях, связанных с дипломатами и с посольством, хотя к нам один человек приехал за это время, то всем остальным, туристам и прочим категориям путешественников, они с конца февраля визы не выдают", — пояснил Рябоконь.

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А ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран ЕС прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала спецоперации Евросоюз закрыл авиасообщение с РФ, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны. Её предложение поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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