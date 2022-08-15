Названы исключения из запрета на выдачу виз россиянам в Литве

"Ещё с конца февраля месяца они приняли такое решение и ему неукоснительно следуют, они вообще не выдают визы россиянам за исключением гуманитарных случаев, по болезни, когда кому-то нужно навестить тяжелобольного родственника. Если речь не об этих случаях идёт и не о случаях, связанных с дипломатами и с посольством, хотя к нам один человек приехал за это время, то всем остальным, туристам и прочим категориям путешественников, они с конца февраля визы не выдают", — пояснил Рябоконь.