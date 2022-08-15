В Волгоградской области сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, который готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Волгоградской области. Видео © ФСБ России

"ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса", — рассказали в центре.

Как отметили в УФСБ, нефтепровод планировали подорвать двое россиян, входивших в состав праворадикальной группировки "Реструкт", которая была создана националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак). Подозреваемые оказали вооружённое сопротивление при задержании и были нейтрализованы силовиками. На месте преступления было изъято СВУ и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

По данным управления, организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли россиянин Андрей Чуенков (1986 г.р.), участвующий сейчас в боях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины Юрий Ионов (1988 г.р.) из нацбатальона "Азов"*. В настоящее время силовики ищут их пособников на территории России.

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