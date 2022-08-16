В Германии призвали запустить "Северный поток – 2" "наперекор Путину"

Немецкий журналист Николаус Блом призвал правительство Германии запустить "Северный поток – 2", поскольку отказ от российского трубопровода не играет на руку ФРГ. Как утверждает обозреватель, его запуск, напротив, расстроит планы президента РФ Владимира Путина. Этим мнением Блом поделился в статье для газеты Der Spiegel.

"Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к её выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока – 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так", — пишет автор.