Трамп обвинил ФБР в краже сразу трёх своих паспортов
Агенты ФБР изъяли три паспорта Дональда Трампа во время обыска у него в поместье, в том числе один документ с истекшим сроком действия. Об этом заявил сам экс-президент, назвав произошедшее кражей.
"Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне", — написал Трамп в социальной сети Truth.
На прошлой неделе Трамп дал интервью Fox News, в котором допустил, что агенты ФБР во время обыска могли подкинуть любые улики. Экс-президент подозревает, что агенты заставили находящихся в имении людей отключить камеры наблюдения и запретили им передвигаться внутри здания. Сам Трамп при этом предложил Министерству юстиции США помощь в расследовании по факту обыска, но ответа властей до сих пор не получил.
9 августа Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший американский президент усмотрел в этом связь с его возможным участием в избирательной кампании 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.
ТАСС / AP / Julia Nikhinson