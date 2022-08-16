Трамп обвинил ФБР в краже сразу трёх своих паспортов

Агенты ФБР изъяли три паспорта Дональда Трампа во время обыска у него в поместье, в том числе один документ с истекшим сроком действия. Об этом заявил сам экс-президент, назвав произошедшее кражей.

"Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне", — написал Трамп в социальной сети Truth.

На прошлой неделе Трамп дал интервью Fox News, в котором допустил, что агенты ФБР во время обыска могли подкинуть любые улики. Экс-президент подозревает, что агенты заставили находящихся в имении людей отключить камеры наблюдения и запретили им передвигаться внутри здания. Сам Трамп при этом предложил Министерству юстиции США помощь в расследовании по факту обыска, но ответа властей до сих пор не получил.