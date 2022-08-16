Минус пять миллиардов: Появился мрачный прогноз на случай ядерной войны между РФ и США

Свыше пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США. К такому выводу пришли учёные из Ратгерского университета, что в американском штате Нью-Джерси.

"По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения", — гласят результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Food.

Согласно документу, война Вашингтона и его союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. Результатом станет выброс в атмосферу более 150 тераграммов (свыше 165 миллионов тонн) сажи, что вызовет ядерную зиму по всей планете. Непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, в то время как более пяти миллиардов граждан станут жертвами голода после катастрофы.

"Остаток населения будет обеспечен минимальным объёмом пищи, необходимым для выживания, из расчёта 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли", — пишут авторы доклада.

Исследователи также отмечают, что бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительного объёма частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по планете и приведут к её быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах, гласит мрачный прогноз учёных.