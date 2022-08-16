Госдеп США призвал Россию освободить осуждённую баскетболистку Грайнер
Власти США вновь призвали Россию освободить осуждённую за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. На этот раз с соответствующим заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
"Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена", — сказал Прайс журналистам в ответ на вопрос, усложнит ли обжалование баскетболисткой приговора возможный обмен заключёнными между Россией и США.
Представитель Госдепа напомнил, что Вашингтон предложил Москве серьёзную сделку и предпримет все возможные шаги для освобождения Грайнер и осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.
"Мы на связи с русскими по этому вопросу, призываем их продвинуться в этом конструктивно", — добавил он.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Позднее президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым, а Лайф рассказывал, почему олимпийская чемпионка претендует на обмен на Бута и Красикова.
ТАСС / Антон Новодережкин