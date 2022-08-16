Госдеп США призвал Россию освободить осуждённую баскетболистку Грайнер

Власти США вновь призвали Россию освободить осуждённую за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. На этот раз с соответствующим заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена", — сказал Прайс журналистам в ответ на вопрос, усложнит ли обжалование баскетболисткой приговора возможный обмен заключёнными между Россией и США.

Представитель Госдепа напомнил, что Вашингтон предложил Москве серьёзную сделку и предпримет все возможные шаги для освобождения Грайнер и осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана.