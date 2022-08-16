Шольц не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам
Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета в Осло, отметив, что ситуация вокруг Украины не является "конфликтом российского народа".
Шольц своим высказыванием фактически дал понять, что Берлин отрицательно настроен относительно запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам. Немецкий канцлер, однако, оговорился, что Германия будет и дальше поддерживать санкции против тех жителей России, которые, по мнению властей ФРГ, несут ответственность за события на Украине и "получают выгоду от них".
Ранее Шольц уже заявлял, что с трудом представляет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер высказывался, что ответственность за события на Украине несут власти РФ, а не жители страны. Как напомнил политик, Евросоюз ранее решил ввести рестрикции против Москвы, которые, по его словам, касаются многих людей, поддерживающих властные структуры России.
Лайф напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: некоторые политики, в частности прибалтийские, поддержали эту идею, однако другие представители стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. Спустя неделю Зеленский риторику слегка поменял: он снова призвал запретить въезд россиянам, но делать исключения для тех, кто выступает против российских властей.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN