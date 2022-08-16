Шольц не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета в Осло, отметив, что ситуация вокруг Украины не является "конфликтом российского народа".

Шольц своим высказыванием фактически дал понять, что Берлин отрицательно настроен относительно запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам. Немецкий канцлер, однако, оговорился, что Германия будет и дальше поддерживать санкции против тех жителей России, которые, по мнению властей ФРГ, несут ответственность за события на Украине и "получают выгоду от них".

Ранее Шольц уже заявлял, что с трудом представляет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер высказывался, что ответственность за события на Украине несут власти РФ, а не жители страны. Как напомнил политик, Евросоюз ранее решил ввести рестрикции против Москвы, которые, по его словам, касаются многих людей, поддерживающих властные структуры России.