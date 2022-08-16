В Британии "суперзлые чайки" атакуют дворников

В Великобритании дворники пожаловались на атаки от "новых суперзлых чаек". Как пишет Mirror, эти птицы буквально терроризируют сборщиков мусора.

Сообщается, что дворники во время работы вынуждены носить даже специальное защитное снаряжение и спасаться бегством от агрессивных птиц. Чайки становятся всё более крупными и злыми и абсолютно не боятся людей. Один из пострадавших уже сравнил атаки чаек со сценами из знаменитого фильма "Птицы" Альфреда Хичкока, в котором они, обезумев, жестоко убивают людей.

"Опустошить мусорный бак на берегу моря? Без полного защитного снаряжения — нет. Я бывший военный, и ничто не пугает меня больше, чем эти летающие гады", — рассказал в беседе с изданием уборщик Марк Тейлор.

По словам другого дворника, нападение было "похоже на кошмар, ставший реальностью". Чайки появились из ниоткуда и просто набросились на мужчину, нанося травмы клювами и когтями. Марк Холл, представитель национальной компании по утилизации мусора и вторсырья, отметил, что "новые суперзлые чайки" уже превратились в большую проблему, так как сильно осложняют работу дворников. Холл попросил британцев не подкармливать чаек и призвал домовладельцев сделать свои крыши неудобными для их гнездования.