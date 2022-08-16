Америку в Китае сравнили с безнадёжно больным человеком
Доцент Пекинского университета усмотрел во внешней политике США метания безголовой курицы
Внешняя политика США направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Такое мнение высказал доцент Пекинского университета Сюй Лян.
"США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести своё былое здоровье, погрузив мир в хаос", — сказал учёный в комментарии Global Times.
Сюй Лян предположил, что Соединённые Штаты как международная держава прошли свой пик и теперь вошли в фазу "упадка американской мощи". А беспорядочные действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня доказывают, что у США остаётся всё меньше политических возможностей. Китайский эксперт заметил также, что американские власти, находясь не в лучшей форме, рассчитывают использовать другие страны "как расходный материал для сдерживания Китая и России".
В последние дни Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова ответили зеркально: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. А между тем уже 14 августа на Тайвань прибыла новая делегация конгрессменов США.
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