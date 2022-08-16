Америку в Китае сравнили с безнадёжно больным человеком

"США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести своё былое здоровье, погрузив мир в хаос", — сказал учёный в комментарии Global Times.

Сюй Лян предположил, что Соединённые Штаты как международная держава прошли свой пик и теперь вошли в фазу "упадка американской мощи". А беспорядочные действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня доказывают, что у США остаётся всё меньше политических возможностей. Китайский эксперт заметил также, что американские власти, находясь не в лучшей форме, рассчитывают использовать другие страны "как расходный материал для сдерживания Китая и России".