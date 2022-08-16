Французы-геи заразили оспой обезьян собственную собаку
Пара французов-геев заразила свою собаку оспой обезьян, об этом пишет издание The New York Post. Двое парижан 27 и 44 лет подхватили вирус от других мужчин, с которыми вступали в половые контакты. А спустя время они заметили, что язвы появились на животе у питомца.
Пара привела собаку к ветеринару. Врач подтвердил, что животное тоже больно оспой обезьян. Позже выяснилось, что у обоих французов на коже были язвы и сыпь, а собака облизывала лица хозяев, из-за чего и подцепила вирус.
"Мужчины сообщили, что спали вместе с собакой. Они были осторожны, чтобы предотвратить контакт своей собаки с другими домашними животными или людьми с момента появления у них собственных симптомов", — рассказали медики.
Издание отмечает: это первый в мире подтверждённый случай заражения домашнего животного оспой обезьян.
Ранее комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан заявил, что оспу обезьян необходимо переименовать, поскольку нынешнее название болезни может задевать чувства темнокожих и лиц нетрадиционной ориентации. Тем временем в ВОЗ обратились к геям с просьбой сократить количество половых партнёров и отказаться от новых любовных связей.
Unsplash