Французы-геи заразили оспой обезьян собственную собаку

Пара французов-геев заразила свою собаку оспой обезьян, об этом пишет издание The New York Post. Двое парижан 27 и 44 лет подхватили вирус от других мужчин, с которыми вступали в половые контакты. А спустя время они заметили, что язвы появились на животе у питомца.

Пара привела собаку к ветеринару. Врач подтвердил, что животное тоже больно оспой обезьян. Позже выяснилось, что у обоих французов на коже были язвы и сыпь, а собака облизывала лица хозяев, из-за чего и подцепила вирус.

"Мужчины сообщили, что спали вместе с собакой. Они были осторожны, чтобы предотвратить контакт своей собаки с другими домашними животными или людьми с момента появления у них собственных симптомов", — рассказали медики.

Издание отмечает: это первый в мире подтверждённый случай заражения домашнего животного оспой обезьян.