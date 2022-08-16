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16 августа, 00:10

Три дня без связи: Сухогруз Razoni потерялся вместе с украинским зерном

Сухогруз Razoni с украинским зерном три дня не передаёт данные о своём местоположении

Сухогруз Razoni, который перевозит украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, перестал передавать информацию о своём местоположении. Об этом пишет газета Welt.

Прошло две недели после выхода из украинского порта. Нынешнее местоположение судна остаётся неизвестным. Посольство Украины в Ливане заявило, что не располагает данными о том, в какой порт движется сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы на борту.

Сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у порта Тартус в Сирии

Сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у порта Тартус в Сирии

Корабль не передавал данные о своей локации в течение трёх дней. Во время последней отправки сухогруз, предположительно, находился у восточного побережья Кипра.

Ранее, напомним, из-за задержки доставки груза более чем на пять месяцев покупатель в Ливане отказался от него. В итоге сухогруз Razoni вернулся в Турцию для выгрузки полутора тысяч тонн кукурузы из 26 тысяч тонн.

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ТАСС / ЕРА / TOLGA BOZOGLU

Юлия Коновалова

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