Три дня без связи: Сухогруз Razoni потерялся вместе с украинским зерном

Сухогруз Razoni, который перевозит украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, перестал передавать информацию о своём местоположении. Об этом пишет газета Welt.

Прошло две недели после выхода из украинского порта. Нынешнее местоположение судна остаётся неизвестным. Посольство Украины в Ливане заявило, что не располагает данными о том, в какой порт движется сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы на борту.