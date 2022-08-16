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16 августа, 00:59

В Китае рассказали о действиях России, если НАТО нападёт на Крым

Sina: Россия нанесёт ракетный удар по Лондону, если НАТО нападёт на Крым

Если НАТО начнёт военную агрессию против Крыма, Россия немедленно ответит ракетным ударом по Лондону. Такое мнение высказал обозреватель китайского портала Sina. Москва, убеждён он, готова к самым решительным мерам.

"Как только НАТО нападёт на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева", — предупреждает автор в своей публикации на портале.

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Обозреватель заметил, что Вашингтон и его союзники мешают урегулировать ситуацию на Украине, пытаясь за счёт России решить собственные внутриполитические проблемы. Кроме того, Запад заинтересован в нестабильной международной обстановке и вооружённых конфликтах: страны НАТО благодаря этому смогут получать прибыль от продажи вооружений и технологий. А российские власти понимают истинные намерения политики НАТО и готовы противостоять военному блоку, подчёркивается в материале.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко похвастал, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста — это произошло на саммите НАТО в июне. Свои слова украинский политик подтвердил фото с переговоров, на котором помимо него и Уоллеса запечатлён британский премьер Борис Джонсон.

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Между тем политолог Руслан Бальбек, комментируя сообщения об этом разговоре, предупредил, что любая атака на Крымский мост — это посягательство на Россию со всеми вытекающими для противника последствиями. По его словам, Киев давно попытался бы нанести удар по Крымскому мосту, но такая возможность не подворачивается. Поэтому украинским властям приходится лишь делать громкие заявления, чтобы показать миру, какой уровень угроз они создают России.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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