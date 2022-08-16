"Государство-обрубок": Киеву назвали последствия потери выхода к Чёрному морю

Потеря Украиной доступа к Чёрному морю в результате военной спецоперации России нанесёт по Киеву катастрофический удар. Так полагает обозреватель The National Interest Илья Тимченко. Украина при таком сценарии превратится в "государство-обрубок", прогнозирует он.

"Потеря доступа к Чёрному морю нанесёт катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает её государством-обрубком без выхода к морю", — пишет публицист.

Тимченко пояснил, что киевские власти в таком случае столкнутся с проблемой экспорта продукции, а также могут потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию. Обозреватель подчёркивает: если эту ветку газопровода получит Москва, за Кремлём останется ещё одна стратегическая победа.