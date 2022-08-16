НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 01:47

Жутковатой Алёнке из Нововоронежа подобрали новое место

Новое место нашли для знаменитой нововоронежской Алёнки: памятник установлен у сити-парка "Град" в Воронеже. Как сообщает местное издание "Блокнот Воронеж", скульптура должна добавить антуража к атмосфере рок-фестиваля "Чернозём", который пройдёт в городе с 19 по 21 августа.

Жуткую Алёнку из Нововоронежа заменили на "душевную сестру" из бронзы

Жуткую Алёнку из Нововоронежа заменили на "душевную сестру" из бронзы

Памятник основательнице села Новая Алёновка, которое разрослось до города Нововоронежа, установили 18 декабря 2020 года в честь 250-летия населённого пункта. Статуя не понравилась местным жителям: монумент напугал людей, они потребовали его убрать. К тому же снимки Алёнки стремительно разлетелись в соцсетях и стали вирусными. Её называли даже символом 2020 года.

В начале 2021 года Алёнку продали на аукционе за 2,6 миллиона. Спонсировать создание нового памятника вызвался бизнесмен из Москвы, предложивший идею местной администрации. Также меценат собирается сам привлечь исполнителей.

Обложка ©

Twitter / Елена Пшеничная 2

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров