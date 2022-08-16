Жутковатой Алёнке из Нововоронежа подобрали новое место

Новое место нашли для знаменитой нововоронежской Алёнки: памятник установлен у сити-парка "Град" в Воронеже. Как сообщает местное издание "Блокнот Воронеж", скульптура должна добавить антуража к атмосфере рок-фестиваля "Чернозём", который пройдёт в городе с 19 по 21 августа.

Памятник основательнице села Новая Алёновка, которое разрослось до города Нововоронежа, установили 18 декабря 2020 года в честь 250-летия населённого пункта. Статуя не понравилась местным жителям: монумент напугал людей, они потребовали его убрать. К тому же снимки Алёнки стремительно разлетелись в соцсетях и стали вирусными. Её называли даже символом 2020 года.