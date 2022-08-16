Россиянам перечислили плюсы безымянной банковской карты

Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость её оформления и минималистичный дизайн. Об этом заявила директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова. По её словам, на рынке сегодня существует такая тенденция, что клиенты хотят скрыть персональные данные, которые традиционно наносятся на лицевую сторону карты.

"Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту", — пояснила Курзякова в беседе с агентством "Прайм".

Такой продукт можно оформить не только в отделении банка, но и у его партнёров. На карте не будут указаны имя и фамилия владельца, а во всём остальном она обладает тем же функционалом, что и именная. Безымянную карту можно добавить в мобильное приложение, пополнять или снимать деньги с неё, получать кешбэк, добавила специалист.

По словам Курзяковой, банки в качестве альтернативы предлагают действующим клиентам выпуск цифровой карты, которая привязана к уже открытому счёту. Покупки по ней совершаются с помощью смартфона. Также большинство отечественных банков запустили бесплатный сервис доставки любых видов карт.