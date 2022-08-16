Отели на Маврикии и Кипре пожаловались на нехватку российских туристов

Россияне всё реже стали отправляться в отпуск за границу: сейчас бронирований номеров гражданами России практически нет. Об этом сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.

"Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Те туристы, которые всё-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют, сказала Веббер. Отель вместе с тем отмечает увеличение продолжительности проживания.

"Условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах мы не столкнулись с потребностью снижения цен, поскольку большинство наших ключевых в плане прибыли клиентов из Европы и они сейчас активно путешествуют", — добавила она.

Что касается новых отелей, ранее ориентировавшихся на российских туристов, то им пришлось пересмотреть планы. Директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Марку Панайотис сообщил, что около 33% клиентов должны были прибыть из России и стран СНГ, но эти цифры по понятным причинам пришлось полностью переосмыслить. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.

Тем не менее те немногие отдыхающие, которые прибыли из России, по-прежнему остаются очень щедрыми клиентами. Россияне бронируют роскошные люксы, заказывают дорогие спа-процедуры, посещают рестораны изысканной кухни. Панайотис признал, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.