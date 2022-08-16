Банки с Уолл-Стрит вернулись к сделкам с российскими облигациями

Крупнейшие американские банки возобновили торги российскими государственными и корпоративными облигациями в стремлении помочь клиентам избавиться от них. Об этом со ссылкой на банковские документы сообщает Reuters. В списке этих банков, по данным агентства, JPMorgan, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies.

Четыре из них — Bank of America, Barclays, Citi и JPMorgan — отказались комментировать ситуацию. Впрочем, Bank of America в информационном бюллетене для клиентов заявил, что "в настоящее время способствует продаже российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций". В свою очередь, представитель Jefferies заявил, что компания работает "в рамках рекомендаций по глобальным санкциям", чтобы помочь клиентам справиться с этой ситуацией.

Источник, близкий к Deutsche Bank, сообщил, что организация допускает торги российскими облигациями только по запросу клиентов и в индивидуальном порядке, чтобы уменьшить риски для инвесторов внутри и за пределами США.