В Финляндии рассказали, как президент Украины расколет Евросоюз
Экс-глава МИД Финляндии предрёк раскол в ЕС из-за визовой идеи Зеленского
Бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к прекращению выдачи виз россиянам способен вызвать раскол в Евросоюзе. На своей странице в "Твиттере" политик призвал страны ЕС прийти к единой позиции при рассмотрении этого вопроса.
"Нарушение единства придётся только на руку президенту России Владимиру Путину", — написал экс-министр.
"Мелкие провокации": В Госдуме прокомментировали предложение Финляндии выдавать россиянам визы по расписанию
Туомиоя высказался также в поддержку канцлера Германии Олафа Шольца, фактически повторив за ним, что ограничивать выдачу виз гражданам России не следует. Бывший финский чиновник считает эту линию ФРГ "более обоснованной, чем линию Эстонии".
Ранее нынешний глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что финские власти пока не запретили выдачу туристических виз россиянам, зато придумали, как замедлить этот процесс. В частности, планируется, что документы от граждан будут приниматься исключительно по расписанию (например, один день в неделю). Данная мера, по мнению министра, существенно замедлила бы выдачу виз.
ТАСС / Сергей Коньков