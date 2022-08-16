В Финляндии рассказали, как президент Украины расколет Евросоюз

Бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к прекращению выдачи виз россиянам способен вызвать раскол в Евросоюзе. На своей странице в "Твиттере" политик призвал страны ЕС прийти к единой позиции при рассмотрении этого вопроса.

"Нарушение единства придётся только на руку президенту России Владимиру Путину", — написал экс-министр.

Туомиоя высказался также в поддержку канцлера Германии Олафа Шольца, фактически повторив за ним, что ограничивать выдачу виз гражданам России не следует. Бывший финский чиновник считает эту линию ФРГ "более обоснованной, чем линию Эстонии".