Русофобская ревизия: К чему приведёт Европу запрет виз для россиян и кто от этого выиграет Почему запрет на шенген для россиян выгоден лишь Вашингтону и как долго продержится сопротивление ряда членов ЕС, которые обсуждают сейчас эту тему. 15 августа, 13:59 Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

С подачи Зеленского в Европе решили возродить основы расистской сегрегации — пока в туристической сфере. В начале августа глава Украины в интервью американским СМИ заявил, что Западу пора запретить всем россиянам въезд в Европу и США. Он предложил "призвать к ответственности всё население" России, изолировав его. По словам Зеленского, граждане РФ должны "жить в своём собственном мире, пока не изменят свою философию". И если для странствующей сейчас по миру российской оппозиции это действительно выход в стратосферу без скафандра, потому что разбираться в градусе либеральности на Западе, похоже, никто не собирается, то для самих россиян — легкоперевариваемый запрет, так как после двух лет пандемии граждане РФ начали открывать для себя собственные горизонты внутреннего туризма.

В окружении украинского президента надеются, что подобный метод вызовет бунт россиян и позволит начать процесс смены власти в России, аналогичный тому, что произошёл на Украине в 2014 году.

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— Отмена виз для россиян и запрет на въезд в Европу — это первый шаг к российскому бунту и революции, — написал советник главы администрации президента Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях.

Вопреки здравому смыслу

Неудивительно, что первыми эту идею взяли под козырёк прибалтийские лимитрофы и наиболее русофобствующие главы правительств ЕС. Так, запрет на выдачу виз россиянам уже ввели Эстония, Чехия, Латвия, Литва, а Нидерланды и Дания перестали выдавать гражданам РФ краткосрочные визы. Аналогичный вопрос обсуждают в Финляндии. Замглавы польского МИД Петр Вавжик заявил, что Польша начала разработку концепции запрета выдачи виз, так как Германия и Франция отказались это делать.

Более того, президент Латвии Эгилс Левитс предлагает аннулировать визы тех, кто поддерживает российскую спецоперацию. Речь тут идёт практически о нацистских карательных мерах.

Канцлер Германии Олаф Шольц прямо ответил на вопрос журналистов: он "с трудом представляет прекращение выдачи виз для российских туристов". Политик объяснил, что ответственность за ситуацию на Украине несёт руководство России, а не её граждане. А ЕС, по его мнению, ввёл необходимые санкции против российских бизнесменов, поддерживающих власть, и будет продолжать это делать.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © shutterstock

Американские консульства в России перестали выдавать россиянам визы под предлогом нехватки кадров. Появляется информация, что Канада прекратила выдачу виз россиянам в варшавском офисе, который отвечает за Москву.

— Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем, это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку. Но Латвия, где по столичным площадям до сих пор маршируют бывшие легионеры "Ваффен-СС", видимо, решила "догнать и перегнать", — отметил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Кто выиграет от запрета

По Сети уже ходит анекдот, что, конечно, поездки в ЕС могут стать привилегией для россиян, ведь увидеть вживую, как просвещённые европейцы моются раз в неделю, едят насекомых и гордо причисляют себя к одному из двухсот видов ЛГБТ, — достаточно экзотическое зрелище.

По мнению политолога Алексея Мухина, проигравшей в этой борьбе окажется точно не Россия, а Европейский союз и его деградирующая сейчас туристическая отрасль. Поскольку не только россияне, но уже и китайцы всё реже его посещают.

— В этой связи для европейцев складывается аховая ситуация. Россияне займутся внутренним туризмом. Кроме того, большую популярность могут приобрести Центральная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и даже Мексика, — считает Мухин.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не сомневается, что Европа и США полностью перекроют доступ к визам для россиян. Так как Штаты практически с момента окончания Второй мировой войны выстроили в значительной части мира, в том числе в Европе, систему воспитания местных элит. И пестуемые ими лидеры ЕС совершенно искренне считают: "всё, что хорошо для Америки, то хорошо и для них".

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— Выигрывают лишь США. Поскольку их стратегия, принятая ещё в конце 80-х годов, — массово вывозить свои производства в регионы с дешёвой рабочей силой — постоянно находится под угрозой переключения этих самых регионов на сотрудничество с разработчиками из ЕС. Этот запрет носит геополитический характер. С конца 80-х Вашингтон постоянно применяет разные меры для ухудшения экономического положения Европы. Чтобы страны континента не могли содержать свои кадры разработчиков на высоком качественном уровне и в достаточном количестве. Нынешние меры по ограничению взаимодействия ЕС с Россией приносят выгоду США и, по сути, никому более, — полагает Вассерман.

Что касается России, политик резюмирует: Россия от этого ограничения практически не пострадает. Экономическое взаимодействие с нами ЕС уже ограничил, для деловых кругов исчез всякий смысл поездок в ЕС, а что касается туристов, то в нашей стране хватит разнообразия и развлечений на несколько жизней вперёд. "Есть основания считать, что такие деликатесы, как чешское пиво и французские сыры, уже производят не хуже, чем в Чехии и Франции, а с учётом обвала значительной части европейской экономики они только прибавят в качестве по сравнению с европейскими аналогами", — говорит Вассерман.

На тотальный запрет Европа может решиться в течение нескольких месяцев, полагают эксперты. Политолог Марат Баширов отметил, что "безумие европейцев уже никого не удивляет" и чем быстрее начнётся распад ЕС, тем быстрее случится пересмотр деструктивных шагов его лидеров.

Фото © shutterstock Закроется ли весь Евросоюз для россиян? 0 Да, дело идёт к такому финалу Нет, здравый смысл возобладает Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Ладилова