Аналитик рассказал об "испытании августом" для рубля

Российские участники рынка в августе традиционно опасаются потрясений на валютном рынке. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов успокоил игроков: далеко не всегда неприятные ожидания сбываются.

В разговоре с агентством "Прайм" эксперт сообщил, что на данный момент нет причин для валютного ралли доллара к рублю. Также, по его словам, Центробанк РФ оценил рекордный профицит счёта текущих операций в 2022 году в 243 миллиарда долларов.

"Причин для ослабления рубля к началу сентября даже на 10% к текущему курсу сегодня нет. Не всё в порядке сегодня в экономике США и тем более ЕС. Ключевые опережающие индикаторы экономики США свидетельствуют о надвигающемся и, вполне вероятно, самом сильном кризисе с 2008 года", — сказал Антонов.

Негативно повлиять на национальную валюту может разворот к политике слабого рубля и усиление заявлений Минфина, что для гармонизации бюджета равновесным курсом доллара станет диапазон 70–80 рублей. Как полагает аналитик, вероятность усиления рубля до 50–55 рублей с учётом бюджетных задач и геоэкономического обострения не превышает 20% к началу ноября.