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16 августа, 14:55

В СБР назвали лицемерными рекомендации IBU продлить отстранение россиян

Рекомендации исполкома IBU продлить отстранение российских и белорусских биатлонистов являются политизированными и лицемерными. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов России (СБР).

"Мы считаем, что сегодняшние рекомендации исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения", — говорится в сообщении.

В СБР также пообещали подготовить к Конгрессу IBU юридически обоснованное обращение ко всем его участникам, в котором будет изложена позиция российской стороны.

В IBU рекомендовали оставить в силе запрет россиянам участвовать в международных турнирах

В IBU рекомендовали оставить в силе запрет россиянам участвовать в международных турнирах

Ранее Лайф сообщал, что исполком IBU рекомендовал продлить отстранение российских и белорусских биатлонистов как минимум до конгресса организации, который пройдёт в сентябре в Австрии.

Шамиль Гаджиев

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