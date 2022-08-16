В СБР назвали лицемерными рекомендации IBU продлить отстранение россиян

Рекомендации исполкома IBU продлить отстранение российских и белорусских биатлонистов являются политизированными и лицемерными. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов России (СБР).

"Мы считаем, что сегодняшние рекомендации исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения", — говорится в сообщении.

В СБР также пообещали подготовить к Конгрессу IBU юридически обоснованное обращение ко всем его участникам, в котором будет изложена позиция российской стороны.