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16 августа, 08:25

В IBU рекомендовали оставить в силе запрет россиянам участвовать в международных турнирах

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал конгрессу организации оставить в силе запрет представителям России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте IBU.

Предложения будут представлены на утверждение конгрессу IBU, который пройдёт с15 по 18 сентября в Австрии. В организации также просят официально отреагировать российскую и белорусскую федерации на данную инициативу.

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Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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Getty Images / Lars Baron / Bongarts

Шамиль Гаджиев

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