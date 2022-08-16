В IBU рекомендовали оставить в силе запрет россиянам участвовать в международных турнирах
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал конгрессу организации оставить в силе запрет представителям России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте IBU.
Предложения будут представлены на утверждение конгрессу IBU, который пройдёт с15 по 18 сентября в Австрии. В организации также просят официально отреагировать российскую и белорусскую федерации на данную инициативу.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
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