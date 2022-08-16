Токсиколог рассказал о смертельной моде на сушёные мухоморы из интернет-магазинов

Россияне покупают ядовитые грибы в Интернете, а потом оказываются на больничной койке. При этом для летального исхода достаточно одной бледной поганки или мухомора, которые считаются самыми опасными среди грибов. Об этом заявил руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ "Санкт-Петербургский НИИ имени И.И. Джанелидзе" Алексей Лодягин.

"В этом сезоне мы имели дело с теми грибами, которые клиенты купили в сушёном виде в интернет-магазинах. Одни покупали их для, так сказать, расширения сознания, другие начитались где-то, что мухоморы укрепляют иммунитет, и занимались самолечением", — пояснил он в разговоре с газетой "Петербургский дневник".

Однако есть и те, кто случайно принёс из леса ядовитый гриб. Если красный мухомор знают все, то бывает, когда несъедобное растение умело маскируется. Так, бледную поганку можно принять за зелёную сыроежку, пояснила старший научный сотрудник Ботанического института РАН имени Комарова Ольга Морозова. А мухомор в наших лесах встречается с белой шляпкой, что делает его похожим на шампиньон.

"Созревший шампиньон отличается от белого мухомора цветом шляпных пластиночек: тех, что находятся на нижней стороне шляпки. По мере созревания спор у шампиньона они становятся коричневыми", — заметила специалист.

Чтобы не стать жертвой отравления, эксперты советуют не собирать грибы у дорог и помоек, а также класть в корзину только те виды, в которых есть уверенность. По словам Морозовой, осенью в Ботаническом институте Санкт-Петербургским микологическим обществом будет организована выставка грибов: на ней специально разместят рядом сходные съедобные и несъедобные экземпляры, чтобы посетители могли сравнить и запомнить различия.