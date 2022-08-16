Русский язык и литературу убрали из школьной программы на Украине

Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, также будут изъяты произведения белорусских авторов.

Так, из перечня рекомендованных учебников исключили программы русской и зарубежной литературы, русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке для пятых-девятых классов и с обучением на украинском или русском языке для десятых-одиннадцатых классов.

"Программы предметов "Зарубежная литература", "Литература (молдавская и зарубежная/румынская, зарубежная/венгерская и зарубежная)" изменены в части изучения произведений русских и белорусских писателей. Из содержания программ изъяты произведения русских и белорусских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учётом возрастных особенностей учащихся", — заявили в ведомстве.

В качестве альтернативы русским авторам украинское Минобразования рекомендует школьникам изучать творчество таких писателей, как Жан де Лафонтен, О. Генри, Анна Гавальда, Ульф Старк, Джон Бойн, Эрик-Эмманюэль Шмитт, Йозеф Рот и других. А произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной, изучать разрешили.