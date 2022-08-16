"Глаза артиллерии": Порошенко рассказал о закупке "самых крутых" беспилотников для ВСУ
Порошенко рассказал о закупке "самых крутых" беспилотников для ВСУ
Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко рассказал о заключении долгосрочного контракта на закупку партии "крутых" беспилотников для армии Украины. Подробно об этом он говорил в видео, которое опубликовал в телеграм-канале.
Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко рассказал о заключении долгосрочного контракта на закупку партии "крутых" беспилотников для армии Украины. Видео © telegram / Петро Порошенко
"Во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями – производителями самых крутых беспилотников. Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии", — заявил Порошенко, оговорившись, что "по понятным причинам" он не называет страну и производителя аппаратов.
Ранее Порошенко похвастался закупкой итальянских бронемашин MLS SHIELD для ВСУ. По его словам, они "нафаршированы по последнему слову техники".
telegram / Петро Порошенко