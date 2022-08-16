"Самоубийственная тактика": Финляндию предупредили о последствиях сокращения выдачи виз россиянам
Политолог Ерёмина предупредила Финляндию о последствиях сокращения выдачи виз россиянам
Решение Хельсинки в несколько раз сократить выдачу туристических виз россиянам является продолжением той политики по отмене культуры, которую давно развивают страны Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.
"Это дополнительный инструмент, как они считают, чтобы разделить российское общество. Попытка внести какой-то разброд и шатание. Это самоубийственная тактика: они готовы жертвовать своими экономическими интересами", — сказала эксперт в беседе с RT.
Политолог отметила, что власти Финляндии преподносят решение так, будто Москва вынудила их пойти на этот шаг. Однако никаких аналогичных действий с российской стороны не было. Ерёмина считает, что Хельсинки используют эту "иезуитскую трактовку" в качестве оправдания всех своих решений и их негативных последствий.
Напомним, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам РФ. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Сегодня стало известно, что Финляндия сократит количество виз, выдаваемых туристам из России, и шансы получить документ теперь будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.
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