"Самоубийственная тактика": Финляндию предупредили о последствиях сокращения выдачи виз россиянам

Решение Хельсинки в несколько раз сократить выдачу туристических виз россиянам является продолжением той политики по отмене культуры, которую давно развивают страны Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

"Это дополнительный инструмент, как они считают, чтобы разделить российское общество. Попытка внести какой-то разброд и шатание. Это самоубийственная тактика: они готовы жертвовать своими экономическими интересами", — сказала эксперт в беседе с RT.