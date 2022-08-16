НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 14:27

"Самоубийственная тактика": Финляндию предупредили о последствиях сокращения выдачи виз россиянам

Политолог Ерёмина предупредила Финляндию о последствиях сокращения выдачи виз россиянам

Решение Хельсинки в несколько раз сократить выдачу туристических виз россиянам является продолжением той политики по отмене культуры, которую давно развивают страны Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

"Это дополнительный инструмент, как они считают, чтобы разделить российское общество. Попытка внести какой-то разброд и шатание. Это самоубийственная тактика: они готовы жертвовать своими экономическими интересами", — сказала эксперт в беседе с RT.

Политолог отметила, что власти Финляндии преподносят решение так, будто Москва вынудила их пойти на этот шаг. Однако никаких аналогичных действий с российской стороны не было. Ерёмина считает, что Хельсинки используют эту "иезуитскую трактовку" в качестве оправдания всех своих решений и их негативных последствий.

В Финляндии рассказали, как президент Украины расколет Евросоюз

В Финляндии рассказали, как президент Украины расколет Евросоюз

Напомним, 25 июля в Парламенте Финляндии потребовали прекратить выдавать визы гражданам РФ. Позже с подобной инициативой выступили в Латвии, Польше и Эстонии. Сегодня стало известно, что Финляндия сократит количество виз, выдаваемых туристам из России, и шансы получить документ теперь будут выше у тех, кто хочет посетить республику по семейным обстоятельствам, учёбе или работе.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров