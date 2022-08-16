Восемь человек пытались отстоять памятник Т-34 в Нарве, но были задержаны
Восемь человек были задержаны за попытку "отбить" памятник танку Т-34 в Нарве у проводящих демонтаж рабочих. Об этом сообщил во вторник глава местного отделения полиции Индрек Пюви в интервью телерадиокомпании ERR. По его словам, большинство задержанных активистов — местные жители, которые "уже были знакомы правоохранителям". Они до сих пор находятся под стражей.
"Задержанные не только размещали военную символику РФ, но и во время переноса памятника активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, причастному к переносу танка", — сказал Пюви.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. Сегодня стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди.
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