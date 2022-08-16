Восемь человек пытались отстоять памятник Т-34 в Нарве, но были задержаны

Восемь человек были задержаны за попытку "отбить" памятник танку Т-34 в Нарве у проводящих демонтаж рабочих. Об этом сообщил во вторник глава местного отделения полиции Индрек Пюви в интервью телерадиокомпании ERR. По его словам, большинство задержанных активистов — местные жители, которые "уже были знакомы правоохранителям". Они до сих пор находятся под стражей.

"Задержанные не только размещали военную символику РФ, но и во время переноса памятника активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, причастному к переносу танка", — сказал Пюви.