ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы подставить под ответный огонь иностранных журналистов

Вооружённые силы Украины обстреливают жилые районы Энергодара Запорожской области, чтобы вызвать ответный огонь по населённым пунктам Никополь и Марганец. Как сообщили в пресс-службе администрации города, там сейчас находятся иностранные журналисты.

"С 15:00 часов ведётся постоянный артиллерийский огонь по жилым районам. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населённым пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по населённым пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съёмочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы", — сказано в сообщении.

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях.