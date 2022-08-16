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Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 14:13
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ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы подставить под ответный огонь иностранных журналистов

Вооружённые силы Украины обстреливают жилые районы Энергодара Запорожской области, чтобы вызвать ответный огонь по населённым пунктам Никополь и Марганец. Как сообщили в пресс-службе администрации города, там сейчас находятся иностранные журналисты.

"С 15:00 часов ведётся постоянный артиллерийский огонь по жилым районам. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населённым пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по населённым пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съёмочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы", — сказано в сообщении.

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях.

Вчера стало известно, что украинские войска ведут массированный артобстрел Энергодара. Огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре был открыт с противоположной стороны Днепра. Взрывы зафиксированы в непосредственной близости от Запорожской АЭС, в спальных микрорайонах и промышленной зоне города.

ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС
ВСУ за два часа нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС
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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Оксана Попова
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