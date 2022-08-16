"Была в прострации": Российская теннисистка рассказала подробности задержания из-за возможного договорняка

Российская теннисистка Яна Сизикова рассказала, что была вынуждена провести ночь в отделении полиции Парижа после того, как её задержали из-за подозрений в участии в договорных матчах.

"Ничего не предъявили, не показали, не объяснили. Держали 24 часа. Потом сказали, что это была просто беседа. Это был полицейский участок, кабинет, со мной достаточно хорошо общались, не было каких-то проблем. Но, да, ночь я провела в камере. Была в полной прострации", — рассказала спортсменка "Чемпионату".