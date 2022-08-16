"Была в прострации": Российская теннисистка рассказала подробности задержания из-за возможного договорняка
Российская теннисистка Сизикова рассказала, как провела ночь во французской полиции
Российская теннисистка Яна Сизикова рассказала, что была вынуждена провести ночь в отделении полиции Парижа после того, как её задержали из-за подозрений в участии в договорных матчах.
"Ничего не предъявили, не показали, не объяснили. Держали 24 часа. Потом сказали, что это была просто беседа. Это был полицейский участок, кабинет, со мной достаточно хорошо общались, не было каких-то проблем. Но, да, ночь я провела в камере. Была в полной прострации", — рассказала спортсменка "Чемпионату".
Ранее Лайф сообщал, что российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже летом 2021 года по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся в октябре 2020 года. На следующий день ей разрешили покинуть Францию.
Getty Images / Gonzalo Gonzalez / Jam Media