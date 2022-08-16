71-летняя жена Байдена заболела коронавирусом
Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом
Супруга президента США, 71-летняя Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба первой леди. Сообщается, что у неё "умеренные" симптомы.
"После получения отрицательного теста на коронавирус в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным", — уточнили в пресс-службе.
Представители Джилл Байден отметили, что ей назначен курс препарата Paxlovid — им же ранее лечился от ковида её супруг. Первая леди будет находиться в изоляции как минимум пять дней, пока медики будут наблюдать за её состоянием.
Отметим, что ковид застал Джилл Байден в семидневном отпуске на острове Киауа (штат Южная Каролина). Вместе с президентом и первой леди туда прилетел сын Байдена Хантер с женой Мелиссой, а также внук американского лидера — Бо.
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