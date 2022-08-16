ГРУ узнало о визите конгрессменов США на Украину для расследования утечек оружия НАТО

Западное оружие, поставляемое на Украину, разворовывается и через чёрные рынки приобретается террористическими организациями. Для разбирательств по этому вопросу страну в июле даже посещала специальная группа Палаты представителей Конгресса США. Об этом рассказал начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил России Игорь Костюков.

"Особую опасность представляет бесконтрольное расползание за пределы Украины переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами. Для разбирательств по данному вопросу в июле текущего года Киев посетила специальная группа Палаты представителей Конгресса США во главе с руководителем Комитета по вооружённым силам [Адамом] Смитом", — сказал Костюков в ходе Международной конференции по безопасности на форуме "Армия-2022".

Он отметил, что сведения о незаконной продаже западного вооружения, направленного ВСУ, есть и у Интерпола. По его словам, утечка оружия на чёрные рынки опасна тем, что создаёт риски новых конфликтов и столкновений на Ближнем Востоке.