Бориса Джонсона сфотографировали с голым торсом на пляже в Греции
Британская газета The Sun засняла Бориса Джонсона с голым торсом на пляже в Греции
Обнажённый Борис Джонсон. Обложка © The Sun
Подавший в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон решил последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и вслед за ним оголился на камеру. Фото обнажённого политика с отдыха в Греции публикует газета The Sun.
Джонсон был замечен с семьёй в уединённой бухте на острове Эвия недалеко от Афин, чем удивил местных жителей. По их словам, даже не все здешние знают о таком отдалённом месте, а как премьеру удалось его найти — и вовсе остаётся загадкой. Однако долго оставаться на солнце он не стал. В тот день градусники показывали 34 градуса жары.
Кстати, может быть, его перформанс связан с обсуждением голого торса российского президента Владимира Путина, которое устроили лидеры G7 на прошедшем саммите. Как писал Лайф, политики порассуждали, не стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" Путина. Это была отсылка к известным фото российского лидера с отдыха. Однако читатели британского таблоида Daily Mail такой юмор не оценили и сочли поведение западных политиков детским и непрофессиональным.