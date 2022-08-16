Бориса Джонсона сфотографировали с голым торсом на пляже в Греции

Подавший в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон решил последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и вслед за ним оголился на камеру. Фото обнажённого политика с отдыха в Греции публикует газета The Sun.

Джонсон был замечен с семьёй в уединённой бухте на острове Эвия недалеко от Афин, чем удивил местных жителей. По их словам, даже не все здешние знают о таком отдалённом месте, а как премьеру удалось его найти — и вовсе остаётся загадкой. Однако долго оставаться на солнце он не стал. В тот день градусники показывали 34 градуса жары.