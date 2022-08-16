Эксперт развенчала главные мифы о покупке жилья в Турции

Недвижимость в Турции не такая дорогая, как принято думать, однако россияне опасаются покупать здесь квартиры из-за сложившихся стереотипов. Об этом рассказала эксперт и руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова в беседе с "Вести Подмосковья".

"Многое зависит от локации, от близости к морю, от наличия или отсутствия развитой инфраструктуры. Сейчас вполне реально найти недорогие объекты в даже самых популярных у россиян городах. Так, например, в Анталье можно найти предложения, начиная от шести миллионов рублей", — отметила эксперт.

По её словам, также не следует верить утверждению, что жильё в Турции лучше брать у моря. Всё зависит от целей покупки, в стране хорошо развиваются все регионы, независимо от близости к побережью. Тот же Стамбул подойдёт любителям активной жизни, добавила Сивова.

Она рассказала, что процесс приобретения и оформления недвижимости не создаст трудностей. Хотя долгое время считалось, что в Турции все юридические вопросы решаются тяжело. Ещё один стереотип, по мнению Сивовой, это различия в национальных традициях. Многие крупные турецкие города сегодня сложно отличить от европейских, поэтому страхи не быть принятым обществом — надуманны.