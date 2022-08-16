"Демонстрируют качественную игру": Семак заявил, что "Спартак" не зря находится на первом месте в РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не считает удивительным лидерство московского "Спартака" в РПЛ по итогам стартовых пяти туров. Об этом он заявил журналистам после открытой тренировке в центре Петербурга.

"По началу этого чемпионата и "Спартак", и ЦСКА демонстрируют достаточно качественную игру и не зря находятся вверху турнирной таблицы. И тот же "Сочи", несмотря на два поражения, имеет девять очков и располагается в непосредственной близости от нас", — заявил Семак.