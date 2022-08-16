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16 августа, 13:24

"Демонстрируют качественную игру": Семак заявил, что "Спартак" не зря находится на первом месте в РПЛ

Семак не удивился лидерству "Спартака" в РПЛ после пяти туров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не считает удивительным лидерство московского "Спартака" в РПЛ по итогам стартовых пяти туров. Об этом он заявил журналистам после открытой тренировке в центре Петербурга.

"По началу этого чемпионата и "Спартак", и ЦСКА демонстрируют достаточно качественную игру и не зря находятся вверху турнирной таблицы. И тот же "Сочи", несмотря на два поражения, имеет девять очков и располагается в непосредственной близости от нас", заявил Семак.

Эксперты высоко оценили шансы "Спартака" выиграть РПЛ, но "Зенит" оказался выше

Эксперты высоко оценили шансы "Спартака" выиграть РПЛ, но "Зенит" оказался выше

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" разгромил "Сочи" в матче пятого тура РПЛ и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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