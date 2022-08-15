Эксперты высоко оценили шансы "Спартака" выиграть РПЛ, но "Зенит" оказался выше

Московский "Спартак" может стать чемпионом России по футболу с вероятностью в 18%. Такой вывод по итогам первых пяти туров сделал портал FiveThirtyEight , который занимается оценкой вероятности тех или иных событий.

По версии экспертов портала, "Спартак" по итогам сезона наберёт 58 очков и займёт второе место. При этом не исключено, что красно-белые смогут и выиграть РПЛ. Однако главным фаворитом чемпионата страны эксперты назвали "Зенит". По версии портала, петербуржцы станут победителями РПЛ с вероятностью 63%. Третьим по этому показателю стал московский ЦСКА, шансы на чемпионство которого оценили в 7%.