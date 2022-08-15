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15 августа, 12:11

Эксперты высоко оценили шансы "Спартака" выиграть РПЛ, но "Зенит" оказался выше

Эксперты оценили шансы "Спартака" стать чемпионом России после пяти туров

Московский "Спартак" может стать чемпионом России по футболу с вероятностью в 18%. Такой вывод по итогам первых пяти туров сделал портал FiveThirtyEight, который занимается оценкой вероятности тех или иных событий.

По версии экспертов портала, "Спартак" по итогам сезона наберёт 58 очков и займёт второе место. При этом не исключено, что красно-белые смогут и выиграть РПЛ. Однако главным фаворитом чемпионата страны эксперты назвали "Зенит". По версии портала, петербуржцы станут победителями РПЛ с вероятностью 63%. Третьим по этому показателю стал московский ЦСКА, шансы на чемпионство которого оценили в 7%.

Уткин рассказал, на чём построена впечатляющая игра "Спартака" при Абаскале

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Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" разгромил "Сочи" в матче пятого тура РПЛ и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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