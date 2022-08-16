Россиянам рассказали, как подготовиться к грядущей магнитной буре

Магнитные бури могут вызывать у обычного человека усталость, слабость, головные боли, а люди с хроническими заболеваниями ощущают серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала кардиолог, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова, комментируя начало такой бури сегодня вечером, 16 августа.

"В период магнитных бурь и в течение двух суток после них наблюдается повышенная частота госпитализаций людей с инфарктами, инсультами, гипертоническими кризами, повышается частота суицидов. Таким образом, все проблемы в организме обостряются", — отметила она.

По её словам, в группе риска — дети, пациенты с хроническими болезнями, особенно сердечно-сосудистыми, а также беременные. Юсупова уточнила, что механизм влияния бури на организм человека полностью не изучен. Основная версия заключается в том, что повышенное электромагнитное излучение вызывает нарушение микроциркуляции в сосудах и капиллярах, что приводит к вязкости крови и гипоксии.

Кардиолог посоветовала метеозависимым людям отложить на опасный период поездки за рулём, по возможности не спускаться в метро, избегать стресса. При появлении одышки, боли в сердце, изменении давления нужно сразу обратиться за медицинской помощью.