В Херсонскую область прибыли российские врачи для оказания помощи населению

Администрация Херсонской области продолжает работу над обеспечением качественного медицинского обслуживания местных жителей. В регион из России прибыли квалифицированные врачи, которые уже приступили к работе.

16 узкопрофильных российских врачей уже принимают пациентов в лечебных учреждениях Херсона. Это анестезиологи, реаниматологи, травматологи и хирурги. Также, согласно заявкам, поданным медучреждениями области, ожидается прибытие ещё порядка ста специалистов.

"Ввиду нехватки местного медперсонала, выехавшего с территории региона после начала СВО, актуален вопрос кадров и ощущается нехватка именно узкопрофильных специалистов. А стабилизация и развитие системы здравоохранения на освобождённых территориях нашего региона зависит в некоторой степени от совместных усилий с российскими коллегами. Только вместе врачи сумеют охватить наше население необходимой медицинской помощью", — заявил начальник Департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, а также выразил благодарность коллегам, Минздраву и Правительству РФ.