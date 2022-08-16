В Эстонии подтвердили Лайфу закрытие границы с Россией в Нарве из-за демонтажа Т-34

Представитель эстонской компании-перевозчика Lux Express подтвердил Лайфу, что движение по мосту между Ивангородом и Нарвой перекрыто из-за демонтажа памятника Т-34. По его словам, решение о закрытии границы с Россией приняли эстонские власти.

"Сейчас снимают памятник Т-34 в Нарве, поэтому не разрешают никому двигаться: нельзя проходить границу ни туда, ни обратно. Сейчас все ждут открытия границы. Все туристы ждут в автобусе. Те, кто ещё не доехал до границы, сейчас стоят на автовокзале в Нарве, те, которые едут из Питера, стоят в приграничной зоне. Эстонское правительство просто закрыло сейчас границу", — сказал представитель компании.

Как сообщает Федеральная таможенная служба, перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород – Нарва закрыто с 8:00. По данным эстонской стороны, прекращение проезда связано с "обновлением программных средств". Когда откроется этот участок — неизвестно.