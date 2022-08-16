Военный эксперт констатировал бесполезность западного "супероружия" на Украине

По его мнению, ни одна страна не смогла ещё изобрести ничего лучше российского ручного многоразового противотанкового гранатомёта РПГ-7. Кошкин напомнил, что РСЗО HIMARS американцы описывали так, будто из них можно будет стрелять "чуть ли не на Луну". Однако у России есть реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", которые работают ничуть не хуже. При этом у ВС РФ, по словам эксперта, есть установки большей дальности и огневой мощи — "Ураган" и "Смерч". А на американский комплекс с баллистической ракетой ATACMS Россия может ответить "Искандером", снаряд которого летит дальше и несёт намного больше "полезной" нагрузки.