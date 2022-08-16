Военный эксперт констатировал бесполезность западного "супероружия" на Украине
Военный эксперт Кошкин заявил, что западное "супероружие" оказалось бесполезным для ВСУ
Западные образцы вооружения и боевой техники, которые подавались как примеры супероружия, на деле оказались бесполезными. Они не смогли помочь Украине изменить ход спецоперации, российский военный гений оказался сильнее. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
"На сегодня наше оружие отвечает современным требованиям. И наша армия в состоянии решать любые задачи, в чём уже успел убедиться коллективный Запад. Там просчитывают каждый наш выстрел, выпускают закрытые доклады, в одном из них сообщалось, что полностью развенчан успех ПТРК Javelin. Хотя раньше президент США Джо Байден говорил, что украинских детей называют Джавелинами и техника хорошая. А по факту оказалось, что установка работает через раз. Да и на один танк нужно три-четыре ракеты. И то не всегда этого хватает", — сказал эксперт в интервью РИА ФАН.
По его мнению, ни одна страна не смогла ещё изобрести ничего лучше российского ручного многоразового противотанкового гранатомёта РПГ-7. Кошкин напомнил, что РСЗО HIMARS американцы описывали так, будто из них можно будет стрелять "чуть ли не на Луну". Однако у России есть реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", которые работают ничуть не хуже. При этом у ВС РФ, по словам эксперта, есть установки большей дальности и огневой мощи — "Ураган" и "Смерч". А на американский комплекс с баллистической ракетой ATACMS Россия может ответить "Искандером", снаряд которого летит дальше и несёт намного больше "полезной" нагрузки.
"Так что иностранная техника, которой, кстати, мало осталось у ВСУ, не меняет исход сражений. А Запад уже не хочет передавать вооружения, потому что он начал уже собственные запасы, необходимые для нужд национальной армии, выгребать. Им нечего давать больше Киеву, всё оказалось бесполезным", — подытожил аналитик.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция развеяла миф о западном "супероружии". Он напомнил, что изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, потом о якобы уникальных беспилотниках, а в последнее время на роль "супероружия" продвигаются РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы.
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