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16 августа, 11:18

Мэр Нарвы решила не баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34

Мэр Нарвы Катри Райк отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии. Данное решение политик приняла из-за демонтажа танка-памятника Т-34 и сноса прочих советских мемориалов.

"Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. <...> Не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже памятника. — Прим. Лайфа)", — объяснила градоначальник в беседе с порталом государственного телерадиовещания ERR.

Райк также отметила, что сейчас все её старания направлены лишь на благо Нарвы.

Опубликовано видео демонтажа памятника Т-34 в Нарве

Опубликовано видео демонтажа памятника Т-34 в Нарве

Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты форсировали реку Нарву, прорвали оборону немецких захватчиков и освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти Нарвы согласились его перенести. Сегодня памятник Т-34 демонтировали.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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