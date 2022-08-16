Мэр Нарвы решила не баллотироваться в парламент из-за демонтажа танка Т-34

"Я не буду баллотироваться. Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. <...> Не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже памятника. — Прим. Лайфа)", — объяснила градоначальник в беседе с порталом государственного телерадиовещания ERR.